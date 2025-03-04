Злоумышленник арестован и находится под стражей.

Управление Федеральной службы безопасности России по Владимирской области сообщило о задержании уроженца и гражданина одной из Центрально-Азиатских республик за публичные призывы к терроризму.В декабре 2024 года мужчина в чате мессенджера «Telegram» опубликовал высказывания, оправдывающие действия международной террористической организации, признанной таковой Верховным судом России. В январе 2025 года по результатам оперативно-разыскной деятельности было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ.Злоумышленник арестован и находится под стражей. Напомним, ранее мы писали, что