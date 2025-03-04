Меценат года в сфере культуры – такое звание получили сразу два благотворителя. Как рассказали в правительстве области, это руководители компаний «Полимер Трейд» Сергей Калиненко и

Меценат года в сфере культуры – такое звание получили сразу два благотворителя. Как рассказали в правительстве области, это руководители компаний «Полимер Трейд» Сергей Калиненко и «Промрукав» Константин Власов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. Звание «Меценат года в области культуры» присваивается благотворителям, которые оказывают поддержку и спонсорскую помощь художникам, музыкантам, литераторам и другим творческим деятелям. Сергей