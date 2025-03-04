Ими стали Сергей Калиненко и Константин Власов.

Сергей Калиненко и Константин Власов признаны меценатами года в сфере культуры во Владимирской области. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона 4 марта.Сергей Калиненко, глава компании «Полимер Трейд», с конца 2022 года ведет проект «Забытые имена», направленный на сохранение памяти об ушедших художниках области. Константин Власов, руководитель «Промрукав», активно поддерживает творчество художников и внес значительный вклад в культурную программу «Суздаль – новогодняя столица России».Благодаря финансовой поддержке Власова в Социально-реабилитационный центр для детей в селе Сеславское закуплено музыкальное оборудование и костюмы, а также осуществляется ремонт памятников воинам.