Это на 8,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Во Владимирской области на прошлой неделе зарегистрированы 2 случая гриппа А (H1N1)pdm09 и 6 случаев гриппа В, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Всего ОРВИ заболели 13 494 человека, из них 4 552 – во Владимире, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.Увеличение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей до 2 лет. Санитарные врачи провели 773 исследования, выявив циркуляцию различных вирусов, включая ковид, РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.Напомним, ранее мы писали, что