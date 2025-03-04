На химическом заводе большой пожар. Вот-вот рванут цистерны
с какой-то х%йней. Директор завода звонит в пожарку и просит
спасти сейф с секретными формулами. Там его посылают нахрен:
жизнь дороже. Директор обещает 100 штук за спасение формул.
Его посылают туда же. Директор сулит двести штук.
В пожарке соглашаются..
Через несколько минут директор химзавода видит несущуюся
на всех парах пожарную машину, которая, протаранив ворота фабрики,
пробила стену завода и оказалась в самом эпицентре пожара. Оттуда
выскочили пожарные и быстро справились с огнем. Подбежавший
директор завода стал их обнимать, целовать и спросил, что они
сделают с такой большой наградой.
- Первое, что мы сделаем - это починим тормоза у этой грёбаной машины..!!!
еще анекдот!