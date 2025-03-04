XXX Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» пройдет во Владимирской области. Главной площадкой мероприятия станет Суздальский турцентр. Однако показывать работы

XXX Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» пройдет во Владимирской области. Главной площадкой мероприятия станет Суздальский турцентр. Однако показывать работы участников будут в разных районах области – в 50 учреждениях культуры и образования. Определять победителей будет не только жюри, также пройдет зрительское голосование за лучший фильм фестиваля, рассказали в правительстве области. Итоги объявят на церемонии