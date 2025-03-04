Во Владимирской области задержали 40-летнего гражданина одной из Центрально-Азиатских республик. Его подозревают в публичных призывах к терроризму. Как рассказали в УФСБ области, свои

Во Владимирской области задержали 40-летнего гражданина одной из Центрально-Азиатских республик. Его подозревают в публичных призывах к терроризму. Как рассказали в УФСБ области, свои высказывания фигурант размещал в интернете в открытом доступе. Из пресс-релиза УФСБ области По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант в публичном чате иностранного мессенджера «Telegram» опубликовал личные высказывания с оправданием деятельности