За 2024 год в отделении патологии недоношенных новорожденных ОДКБ медики выходили 12 малышей, оставшихся без попечения родителей. Такое происходит по самым разным причинам, но без любви

За 2024 год в отделении патологии недоношенных новорожденных ОДКБ медики выходили 12 малышей, оставшихся без попечения родителей. Такое происходит по самым разным причинам, но без любви ребенка оставить нельзя. Тогда на помощь приходят врачи и медсестры, рассказали в пресс-службе медучреждения. Иногда детей выхаживают по 2-3 месяца. Затем большинство попадают в Дом ребенка. Но бывает и