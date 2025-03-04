Весной дикие животные начинают активно мигрировать. В это время их чаще всего можно встретить на дорогах. А потому минтранс области предупреждает: водителям стоит быть особенно бдительными

Весной дикие животные начинают активно мигрировать. В это время их чаще всего можно встретить на дорогах. А потому минтранс области предупреждает: водителям стоит быть особенно бдительными на участках дорог через леса. Пик выхода зверей на проезжую часть приходится на май-июль и сентябрь-октябрь. Самыми опасными районами специалисты считают Киржачский, Петушинский, Муромский, Судогодский, Суздальский и Александровский. Среди