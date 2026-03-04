Организаторы получили 193 предложения от творческих коллективов из 39 городов.

V Всероссийский фестиваль уличных театров в Муроме официально завершил прием заявок. Организаторы получили 193 предложения от творческих коллективов из 39 городов.Самое яркое в этой истории — международный размах: среди претендентов есть артисты сразу из трех зарубежных городов, в том числе из Синина (Китай) и Барселоны (Испания).Теперь оргкомитет отберет лучшие спектакли. Их зрители и увидят 13 июня на улицах Мурома.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .