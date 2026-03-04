Девушка согласилась на преступную «подработку» курьера.

20‑летняя жительница Тульской области окажется на скамье подсудимых за мошенничество с участием пенсионеров из Гусь‑Хрустального и Мурома. Девушка согласилась на преступную «подработку» курьера и незаконно завладела деньгами пожилых людей.В сентябре прошлого года 77‑летней жительнице Гусь‑Хрустального позвонил мошенник. Он представился сотрудником правоохранительных органов и запугал женщину. Якобы ее могут привлечь к уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности иностранного государства.Чтобы «избежать проблем», пенсионерке велели срочно задекларировать сбережения, а для этого передать все наличные «коллеге» звонившего, который вот‑вот придет к ней домой. Еще злоумышленник строго запретил женщине кому‑либо звонить. Поверив обманщику, пенсионерка отдала курьеру более 800 тысяч рублей.Полученные деньги девушка отвезла в Москву и передала другому участнику схемы.Оперативники МО МВД России «Гусь‑Хрустальный» сумели задержать злоумышленницу. В ходе следствия выяснилось, что она причастна и к аналогичному обману в Муроме. Теперь дело передали в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .