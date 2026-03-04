Капитальный ремонт школы № 8 во Владимире выходит на активную стадию. По проекту в здании полностью заменят инженерные сети, утеплят чердак, отремонтируют фасад и входные группы. Также

Капитальный ремонт школы № 8 во Владимире выходит на активную стадию. По проекту в здании полностью заменят инженерные сети, утеплят чердак, отремонтируют фасад и входные группы. Также обновят кабинеты, коридоры, пищеблок, а в рамках дополнительного контракта — мебель, оборудование, кабинеты технологии и ОБЖ. Подрядчик показал нам один из классов. Здесь уже демонтированы старые двери и