Полицейские раскрыли сразу два случая грабежа в супермаркетах.

Во Владимирской области раскрыли сразу два случая грабежа в супермаркетах. В Коврове 25‑летняя местная жительница решила не платить за покупки. В декабре она спрятала в карманы куртки две банки кофе, сыр, конфеты и лапшу, а потом просто вышла из магазина мимо кассы.Но скрыться не вышло — сотрудница магазина догнала воровку и потребовала оплатить товар. В ответ та не растерялась и нанесла женщине два удара кулаком, пытаясь вырваться.Полицейские быстро вычислили и задержали нарушительницу, а похищенное вернули в магазин. Теперь дело передано в суд, женщине грозит ответственность за грабеж с применением насилия.А в Александрове 24‑летняя гостья из соседнего региона вместе с сообщником набрала в сетевой лавке деликатесов: девять упаковок колбасы, сало, пять упаковок красной рыбы (всего на сумму свыше 7 500 рублей). Мужчина с частью добычи сумел сбежать, а вот его спутница попалась прямо у выхода. Женщина уже дала признательные показания, часть товара нашли и изъяли. Сейчас полицейские проверяют, не причастна ли она к другим похожим кражам в районе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .