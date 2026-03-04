У федеральных дорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», проходящих через Владимирскую область, официально сменился балансодержатель. По решению Росавтодора теперь за содержание этих

У федеральных дорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», проходящих через Владимирскую область, официально сменился балансодержатель. По решению Росавтодора теперь за содержание этих участков отвечает организация «Центравтомагистраль» вместо ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». В общей сложности новому руководству передали 470 километров дорожной сети, включая основные магистрали и их соединительные участки. Причины такого перераспределения не