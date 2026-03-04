В апреле – июне пройдёт Всероссийское онлайн-голосование граждан по выбору объектов благоустройства в 2027 году, сообщили в правительстве области. Во Владимирской области можно будет

В апреле – июне пройдёт Всероссийское онлайн-голосование граждан по выбору объектов благоустройства в 2027 году, сообщили в правительстве области. Во Владимирской области можно будет выбрать, какую общественную территорию благоустроят в городах Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Камешково, Киржач, Ковров, Кольчугино, Курлово, Лакинск, Меленки, Муром, Покров, Радужный, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский, посёлках Красная Горбатка и Ставрово. В