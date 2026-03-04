Госкомпания «Автодор» повысила тарифы на всех участках платной трассы М-12 «Восток», включая те, что проходят через Владимирскую область. Теперь путь из Владимира до Москвы для легковых

Госкомпания «Автодор» повысила тарифы на всех участках платной трассы М-12 «Восток», включая те, что проходят через Владимирскую область. Теперь путь из Владимира до Москвы для легковых автомобилей стоит 1737 рублей вместо прежних 1633. Подорожание затронуло практически все популярные направления. Проезд из Владимира до Мурома вырос с 811 до 892 рублей. Дублер Южного обхода Владимира теперь обойдется