Представителям Министерства обороны РФ передали 2550 комплектов камуфлированной формы общей стоимостью около 4,5 млн рублей. Этот товар ввозился на территорию России из Казахстана без

Представителям Министерства обороны РФ передали 2550 комплектов камуфлированной формы общей стоимостью около 4,5 млн рублей. Этот товар ввозился на территорию России из Казахстана без необходимых документов, подтверждающих декларирование товара и уплату таможенных платежей. По решению суда вся партия была обращена в федеральную собственность. В каждый комплект входят куртка, брюки, свитер, набор наколенников и налокотников. Уверен, данное