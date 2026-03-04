2025‑й стал по‑настоящему триумфальным для культуры Владимирской области.

2025‑й стал по‑настоящему триумфальным для культуры Владимирской области. Хор русской песни Владимирского музыкального колледжа победил в масштабном шоу «Ну‑ка, все вместе! Хором!» на «России‑1», а Владимирский академический театр драмы получил «Золотую маску» за спектакль «Черные доски».Кроме того, Академический женский хор колледжа взял I место на Всероссийском хоровом фестивале, детская киномастерская «Начало» с фильмом «Голос» выиграла 7 фестивалей, а фестиваль «Китоврас‑2025» вошёл в топ‑2 литературных событий ЦФО. Не обошлось и без ярких премьер — например, оперы «Зори здесь тихие» в концертном исполнении.Также владимирские артисты укрепляли культурные связи с городом Кировское (ДНР): показывали спектакли, давали концерты и принимали у себя коллег из подшефной территории. А ансамбль «Владимирские рожечники» даже выступил перед военнослужащими — около 15 концертов в воинских частях.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .