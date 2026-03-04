Федеральные автодороги на территории Владимирской области перешли под управление новой структуры. Вместо ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» магистрали теперь подведомственны

Федеральные автодороги на территории Владимирской области перешли под управление новой структуры. Вместо ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» магистрали теперь подведомственны Федеральному казенному учреждению «Центравтомагистраль». Федеральное дорожное агентство Росавтодор издало соответствующий приказ. Изменения коснулись федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области, а также западного и восточного соединений Р-132 с М-7. ФКУ