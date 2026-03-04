Скажи мне, как ты ссышь, и я скажу, кто ты.(С дополнениями)
1. НЕРВНЫЙ: Не находя ширинку в штанах, надетых задом наперёд,
разрывает их в гневе.
2. ОБЩИТЕЛЬНЫЙ: Ссыт только в компании независимо от того, хочет или нет.
3. ЗАСТЕНЧИВЫЙ: Откладывает процесс до переступания с ноги на ногу,
чтобы поссать в одиночестве.
4. ШУМНЫЙ: Громко посвистывает, разглядывая через перегородку хуи
соседей.
5. ПОХУИСТ: Если все писсуары заняты, ссыт в раковину.
6. УМНИК: Ссыт, не беря х%й в руки, скрывая его галстуком.
7. ТЩЕСЛАВНЫЙ: Расстёгивает на ширинке пять пуговиц, тогда как
достаточно двух.
8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ: Расстёгивает жилетку, достаёт галстук и ссыт в штаны.
9. ЕБАНУТЫЙ: Нечётко уверенный в своей половой принадлежности, тайно
обследует перед процессом с
