Упрощенные системы налогообложения
Одним из главных шагов при регистрации новой компании является выбор системы налогообложения. По сравнению с западом, где все более лаконично, российское законодательство предоставляет бизнесу возможность не только работать без НДС, но и выбирать способ расчета налога. Существуют два типа упрощенной системы налогообложения. При их выборе требуется взвесить все возможные «за» и «против», так как сменить форму уплаты налогов можно всего раз в год.
Система УСН 6% для ООО.
Все денежные поступления наличными и на расчетный счет умножаются на коэффициент 0,06. Это простейшая формула с применением одного математического действия. Выгодна упрощенная система налогообложения
своей простотой, но неудобна, если у организации есть значительные расходы. Нормальная прибыльность бизнеса купли-продажи, например, 20-30%. Это означает, что от третьей до пятой части прибыли приходится отдать в виде налога на прибыль, что невыгодно.
Так же следует отметить, что, как и любая другая система УСН 6% предполагает уплату подоходного налога с начисленной зарплаты и взносов в ПФР и ФСС.
После уплаты 6% налога, требуется выплатить зарплату и налоги с нее. Остаток средств можно пустить в оборот, а если собственник бизнеса захочет оформить эту сумму как прибыль, то он обязан уплатить дивиденды в размере 13%
Таким образом, выполнив работ или Услуг на 100 рублей, требуется уплатить 6% УСН (остаток 94 рубля), а с остатка 13% налога на дивиденды. В сухом остатке получится 81,78 рубля Следовательно, минимум 18% с суммы, которую бизнесмен увидит на своем расчетном счете, придется уплатить в виде налогов. Отдельно считаются налоги на зарплату и текущие расходы на закуп материалов и инфраструктурные платежи.
Система УСН 6% для ИП.
Индивидуальным предпринимателям УСН 6% подходит в большей мере, чем компаниям. За счет отсутствия налога на дивиденды их реальная расходная часть составляет те самые 6% с оборота. Если дополнительных расходов не очень много, например, оказываются услуги от имени самого предпринимателя, то это самая выгодная система для такой организационно-правовой формы.
Есть и в этом своя ложка дегтя. Ежегодно предприниматель в обязательном порядке должен разово уплатить за себя налог на прибыль и взносы в ПФР и ФСС в размере не менее чем с 12 минимальных заработных плат. В цифрах 2015 года - этот разовый платеж составляет 24, 5 тысяч рублей.
Если оборот ИП за год превысил сумму 300 000 рублей, то с разницы между реальным доходом и этой суммой он так же обязан уплатить +1% в бюджет.
Пересчитав эту нехитрую арифметику, на налоги ИП тратит в среднем от 14% с первых заработанных 300 тысяч, но не менее. А закладывать на уплату налогов индивидуальным предпринимателям следует 24 500 - 42 500 тысячи рублей в зависимости от того насколько доход приблизится заветной цифре 300 000 + 1% от суммы превышающей этот порог.
УСН 15%.
При этой системе налог на прибыль рассчитывается при вычитании расходов из доходов. Расчет производится в несколько шагов.
1) Поступают денежные средства в размере 100 рублей.
2) Из них вычитаются расходы на закуп, заработную плату и налоги с нее, текущие расходы (например, аренда и канцелярские принадлежности) в размере, скажем, 75 рублей.
3) С остатка 25 рублей платится 15% налога на прибыль.
4) Суммой 21,25 рубля можно распорядиться двумя способами.
А) Купить основные средства (и платить налог на основные средства, который в течение нескольких лет компенсируется)
Б) Выплатить налог на дивиденды в размере 13% и передать оставшиеся 18,5 рублей учредителю компании.
Очевидно, что эта форма налогообложения предполагает уплату примерно третьей части прибыли в виде налогов.
Работа грамотного бухгалтера состоит как раз в том, чтобы оптимизировать размер уплачиваемых в бюджет налогов не нарушая закона. Обычной и законной схемой является, например, учет расходов, на которые руководитель ранее не обращал внимания: оплата ГСМ, канцелярские принадлежности, купленные только с кассовым чеком и многое другое.