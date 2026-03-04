Диаметр купола составит 12 метров.

В новом пространстве Владимирского планетария стартовали работы по монтажу звездного купола. Уже привезли его фрагменты, выставили строительные леса и установили бетонное кольцо‑основу.Диаметр купола составит 12 метров, это на 4 метра больше, чем в прежнем здании. В зале смогут разместиться 90 посетителей, для них также поставят новые кресла и настроят профессиональный звук и подсветку.Помимо зала с полнокупольными программами, в планетарии появятся выставочные пространства о владимирских космонавтах и мультимедийные зоны, например, иммерсивный зал с эффектом присутствия в космосе и сенсорная установка в форме перевернутой пирамиды. Открытие основной части планетария запланировано на начало учебного года.