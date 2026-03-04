Ее признали самой активной участницей десятой акции «Дарите книги с любовью».

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи блистает на общероссийском уровне. Ее признали самой активной участницей десятой акции «Дарите книги с любовью». В 2026 году в масштабной инициативе поучаствовали около 8,5 тысяч библиотек и других учреждений культуры и образования со всей России, но именно владимирцы сумели выделиться на общем фоне.Библиотека не просто присоединилась к Дню книгодарения, она превратила его в целую неделю. А ещё стала первопроходцем сразу в нескольких форматах: запустила социальную рекламу акции на городских улицах и в любую погоду выходила к горожанам с поздравлениями.За 10 лет таких акций вместе с читателями удалось собрать огромное количество книг для сельских библиотек — и это по‑настоящему значимый вклад в развитие чтения по всей стране.Успехи владимирской библиотеки не остались незамеченными: Российская государственная детская библиотека отметит их особым подарком. В марте 2026 года, во время Недели детской книги, для местных читателей организуют встречи с популярными детскими писателями.