Такое решение принял епархиальный церковный суд Владимирской епархии.

Протоиерей Максим Хижий лишился священного сана. Такое решение принял епархиальный церковный суд Владимирской епархии еще в декабре 2025 года, а позже его утвердил сам Патриарх Кирилл. Причина — нарушение сразу нескольких древних церковных правил: 25‑го (в части клятвопреступления), 55‑го и 56‑го правил Святых Апостолов.Церковь долго шла навстречу отцу Максиму: его неоднократно призывали к покаянию и давали шансы исправить ситуацию, чтобы он смог продолжить служение. Но, несмотря на все усилия и открытые пути к примирению, желаемого результата это не принесло.Теперь Максим Хижий больше не вправе совершать никакие священнодействия: ни венчать, ни крестить, ни исповедовать, ни проводить богослужения. Любые обряды, которые он попытается провести после решения суда, будут считаться недействительными.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .