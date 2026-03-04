Маурицио Барберо вместе со своей супругой Надеждой приехали в Россию в сентябре 2025 года. Они решили переехать из Италии, потому что не разделяют ценности, пропагандируемые в Европе. Маурицио

Маурицио Барберо вместе со своей супругой Надеждой приехали в Россию в сентябре 2025 года. Они решили переехать из Италии, потому что не разделяют ценности, пропагандируемые в Европе. Маурицио Барберо обратился в миграционное подразделение во Владимире за разрешением на временное проживание и сотрудники полиции оказали ему необходимую помощь и содействие. У супруги Надежды есть российский паспорт.