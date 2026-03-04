6 и 7 марта в парке «Дружба» во Владимире пройдет традиционный лыжный марафон, посвященный памяти выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Мероприятие соберет

6 и 7 марта в парке «Дружба» во Владимире пройдет традиционный лыжный марафон, посвященный памяти выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Мероприятие соберет более 700 участников из 40 регионов страны. Алексей Прокуроров — гордость Владимирской земли, олимпийский чемпион, чьё имя стало символом целеустремленности, силы духа и преданности спорту. Проведение марафона в его честь – это