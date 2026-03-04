8 октября прошлого года нарколабораторию накрыли правоохранители.

Во Владимирской области дошло до суда громкое дело о подпольном производстве синтетических наркотиков. На скамье подсудимых оказался местный житель, который, по версии следствия, оборудовал целую лабораторию в поселке Головино Судогодского района.Мужчина арендовал частный дом по указанию соучастников и завез туда специальное химическое оборудование. Далее злоумышленник забирал из тайников прекурсоры и другие нужные вещества, а затем запускал процесс изготовления запрещенных препаратов.8 октября прошлого года нарколабораторию накрыли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 25 кг синтетического наркотика разной степени готовности и свыше 8,5 кг прекурсоров.