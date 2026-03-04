Реальная дисскуссия из форума...
Автор проблема
Дата 04.03.2004 21:32:44
Тема как я потерял девственность
проблема 04.03.2004 21:36:37
проблема
Однажды пошел пить с друзьями, и вот тебе- прикольная девушка подходит ко мне.Познакомились.Она пригласила домой. Пришли. Она предложила себя , ну я и не отказался. Все было прикольно....Братья, во сколько лет вы стали недевственниками и как это было
anka 15.03.2004 16:31:20
а музыка при чем?
putnik 15.03.2004 21:18:27
2anka
Как причем? Он ведь её под музыку потерял! ;)))))))
проблема 15.03.2004 22:26:55
ВСЕМ
Вам смешно, ведь я теперь не смогу венчаться со своей женой( КАКОЙ КОШМАР)
