Владимирский планетарий готовится к переезду в новый «Звездный дом». Сейчас на очереди монтаж комплекса полнокупольного мультимедийного оборудования. В октябре прошлого года был готов звездный пол, который был спроектирован специально для владимирского планетария. Сейчас ведутся работы по обустройству купольного зала – зрительной площадки, сцены, покрытия стен и полов специализированным звукоизоляционным ковролином, а также плиткой для настройки