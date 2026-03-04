Они появились на свет слишком рано, на 26‑й неделе беременности.

Во Владимире врачи областной детской клинической больницы спасли двух глубоко недоношенных двойняшек.Они появились на свет слишком рано, на 26‑й неделе беременности. Малыши попали в реанимацию областного перинатального центра, где больше месяца боролись за жизнь на аппарате ИВЛ.В декабре их перевели в реанимацию новорожденных Владимирской областной детской клинической больницы (ОДКБ). У крох сохранялась серьезная кислородная зависимость. Шансы на выживание были минимальны.Команда специалистов — неонатологи, хирурги, офтальмологи, физиотерапевты и другие профи — сделали все возможное для спасения детей. Младенцам обеспечили особую терморегуляцию, проводили дыхательную терапию, уникальный орофациальный логопедический массаж, массаж грудной клетки, применяли метод «Кенгуру», сухую иммерсию и длительную ингаляционную терапию. Врачи сумели обойти одно из самых грозных последствий недоношенности — нарушение зрения.Сейчас братик и сестренка проходят все методы реабилитации с мамой и готовятся к дальнейшей жизни дома и продолжению плановой реабилитации в одном из федеральных центров.