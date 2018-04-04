Егор Швырков и Семен Пекалов – сотрудники милиции, которые 4 апреля 1918 года погибли при исполнении служебных обязанностей...

Руководство и личный состав московской полиции приняли участие в церемонии возложения цветов у Кремлевской стены к мемориалу захоронения сотрудников милиции 1-го Пятницкого комиссариата города Москвы Е.П. Швыркова и С.М. Пекалова, приуроченной к 100-летию со дня их гибели.В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, руководители Управления по работе с личным составам столичной полиции, слушатели Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, полицейские 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, а также потомки погибших сотрудников.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве