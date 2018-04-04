Можно ли поддерживать белизну зубов без специальных процедур в стоматологическом кабинете? Оказывается, да! В этом помогут доступные каждому натуральные продукты.
Можно ли поддерживать белизну зубов без специальных процедур в стоматологическом кабинете? Оказывается, да! В этом помогут доступные каждому натуральные продукты.
Секретами красивой
сияющей улыбки с читателями Dni.Ru делится главный врач-стоматолог клиники BodySmile
Studio Луиза Автандилян.
Кокос
Орех кокоса дает
не только ароматную копру, которую в виде стружки используют в выпечке, но и
ценное масло. Именно оно и позаботиться о ваших зубах. Все дело в особом
ингредиенте – лауриновой кислоте, обладающей свойством эффективно бороться с
вредоносными бактериями в полости рта, а также без следа удалять некрасивые
желтые пятна с эмали.
Кокосовое масло
подходит для ежедневного использования. Нанесите на щетку небольшое его количество
и чистите зубы, как обычно. Хотите добавить
приятный аромат и нотку свежести? Смешайте масло с несколькими растертыми
листиками свежей мяты – и наслаждайтесь результатом.
Банан
Любите бананы? Что
ж, тогда вам будет приятно узнать, что они помогут сделать ваши зубы белее. При
этом переводить вкусную мякоть не потребуется. В ход пойдет банановая кожура!
Не спешите ее выбрасывать. Потрите зубной ряд в течение 3-5 минут внутренней
стороной кожуры, затем прополощите рот водой – и эмаль скажет вам спасибо.
Используйте этот
способ без ограничений – так часто, как хочется. И увидите, что улыбка
становится действительно белоснежной. Обеспечивает эффект наличие в кожуре
полезных микроэлементов (фосфора, магния, фосфора, калия), витамина В, салициловой
и лимонной кислоты. При этом кислотность у продукта низкая, в отличие от других
фруктов с подобным составом, поэтому он может без опасений использоваться для
мягкого отбеливания. Несомненный плюс и
в том, что чистка банановой кожурой не вредит зубам, поскольку не оказывает
абразивного воздействия.
Клубника
Сочные яркие ягоды
не только для многих являются желанным десертом, но и прекрасно борются с
желтизной зубов. Это тот случай, когда удается совместить приятное с полезным.
Отбеливающий
эффект достигается, даже если просто регулярно употреблять клубнику в пищу.
Фруктовые кислоты хорошо растворяют зубной налет и очищают эмаль. Главное – не
забыть после еды прополоскать рот водой. Но есть
возможность получить выраженный результат еще быстрее. Для этого разомните 5-6
ягодок, чтобы получилось 2 столовые ложки пюре, добавьте 0,5 чайных ложки соды
и перемешайте. Полученную массу нанесите кисточкой на весь зубной ряд, оставьте
на 3-4 минуты, после чего смойте. С учетом
активности фруктовых кислот, применять подобную чистку можно не более двух раз
в неделю.
Яблоко
Откусывая и жуя
яблоко, вы механически очищаете свои зубы – частички фрукта при этом работают
наподобие зубной щетки. Кроме того, в мякоти содержится много воды: благодаря ей
в процессе жевания стимулируются слюнные железы – и выделение слюны
увеличивается. Чем это полезно? Тем, что слюна активно омывает ротовую полость,
нейтрализуя болезнетворные бактерии и микроорганизмы – а именно они
ответственны за образование некрасивого темного налета. Как следствие,
количество зубных отложений уменьшается, и эмаль становится белее.
Кроме того, в
плодах содержится яблочная кислота, которая выступает как натуральный
отбеливатель природного происхождения. Желательно
выбирать яблоки с зеленой кожурой – осветляющее действие у них более выраженное.
Кстати, такой же эффект дают груши и морковь.
Куркума
Эта пряность
высоко ценится не только в кулинарии, но и в медицине. Вместе с тем, мало кто
знает, что ее можно использовать для отбеливания зубов. Подобная мысль кажется
странной, потому что куркума обладает сильным красящим действием – в Индии,
например, ее используют для окрашивания тканей в желтый цвет. Однако зубы она
делает белоснежными, в отличие от зубной щетки, которая как раз приобретает выраженный
солнечный оттенок. Как применять порошок куркумы? Наберите небольшое его
количество на влажную щетку и чистите ротовую полость обычным способом. Для
получения заметного эффекта достаточно повторять процедуру 1-2 раза в неделю. Приобрести молотый
корень куркумы можно в любом супермаркете в отделе специй, а также в восточных
лавках.
Брокколи
Эту капусту
обязательно стоит включать в рацион тем, что хочет чувствовать себя уверенно и
улыбаться открыто. Брокколи – тот уникальный продукт, который позволяет вернуть
зубам их естественную белизну. Он отлично борется с налетом и полирует эмаль.
Благодаря особым веществам в составе брокколи нейтрализует действие бактерий,
провоцирующих образование зубного камня и кариеса. При регулярном
употреблении этого овоща в сыром виде вы сможете не беспокоиться о темном
налете – зубы станут заметно светлее.
Ананас
За отбеливание зубной
эмали в ананасе отвечает бромелайн. До недавнего времени это вещество считалось
только отличным жиросжигателем. Однако современные исследования позволяют
утверждать, что оно прекрасно удалят темные пятна с зубов и оказывают общее
отбеливающее действие.
Кислоты,
содержащиеся в мякоти свежего ананаса, очень активны. Поэтому, насладившись
вкусом, обязательно тщательно прополощите рот водой. Имейте в виду, что
консервированные ломтики фрукта для осветления эмали бесполезны – бромелайн в
процессе консервации разрушается.