Можно ли поддерживать белизну зубов без специальных процедур в стоматологическом кабинете? Оказывается, да! В этом помогут доступные каждому натуральные продукты.

Можно ли поддерживать белизну зубов без специальных процедур в стоматологическом кабинете? Оказывается, да! В этом помогут доступные каждому натуральные продукты.Секретами красивойсияющей улыбки с читателями Dni.Ru делится главный врач-стоматолог клиники BodySmileStudio Луиза Автандилян.КокосОрех кокоса даетне только ароматную копру, которую в виде стружки используют в выпечке, но иценное масло. Именно оно и позаботиться о ваших зубах. Все дело в особомингредиенте – лауриновой кислоте, обладающей свойством эффективно бороться свредоносными бактериями в полости рта, а также без следа удалять некрасивыежелтые пятна с эмали.Кокосовое маслоподходит для ежедневного использования. Нанесите на щетку небольшое его количествои чистите зубы, как обычно. Хотите добавитьприятный аромат и нотку свежести? Смешайте масло с несколькими растертымилистиками свежей мяты – и наслаждайтесь результатом.БананЛюбите бананы? Чтож, тогда вам будет приятно узнать, что они помогут сделать ваши зубы белее. Приэтом переводить вкусную мякоть не потребуется. В ход пойдет банановая кожура!Не спешите ее выбрасывать. Потрите зубной ряд в течение 3-5 минут внутреннейстороной кожуры, затем прополощите рот водой – и эмаль скажет вам спасибо.Используйте этотспособ без ограничений – так часто, как хочется. И увидите, что улыбкастановится действительно белоснежной. Обеспечивает эффект наличие в кожуреполезных микроэлементов (фосфора, магния, фосфора, калия), витамина В, салициловойи лимонной кислоты. При этом кислотность у продукта низкая, в отличие от другихфруктов с подобным составом, поэтому он может без опасений использоваться длямягкого отбеливания. Несомненный плюс ив том, что чистка банановой кожурой не вредит зубам, поскольку не оказываетабразивного воздействия.КлубникаСочные яркие ягодыне только для многих являются желанным десертом, но и прекрасно борются сжелтизной зубов. Это тот случай, когда удается совместить приятное с полезным.Отбеливающийэффект достигается, даже если просто регулярно употреблять клубнику в пищу.Фруктовые кислоты хорошо растворяют зубной налет и очищают эмаль. Главное – незабыть после еды прополоскать рот водой. Но естьвозможность получить выраженный результат еще быстрее. Для этого разомните 5-6ягодок, чтобы получилось 2 столовые ложки пюре, добавьте 0,5 чайных ложки содыи перемешайте. Полученную массу нанесите кисточкой на весь зубной ряд, оставьтена 3-4 минуты, после чего смойте. С учетомактивности фруктовых кислот, применять подобную чистку можно не более двух разв неделю.ЯблокоОткусывая и жуяяблоко, вы механически очищаете свои зубы – частички фрукта при этом работаютнаподобие зубной щетки. Кроме того, в мякоти содержится много воды: благодаря ейв процессе жевания стимулируются слюнные железы – и выделение слюныувеличивается. Чем это полезно? Тем, что слюна активно омывает ротовую полость,нейтрализуя болезнетворные бактерии и микроорганизмы – а именно ониответственны за образование некрасивого темного налета. Как следствие,количество зубных отложений уменьшается, и эмаль становится белее.Кроме того, вплодах содержится яблочная кислота, которая выступает как натуральныйотбеливатель природного происхождения. Желательновыбирать яблоки с зеленой кожурой – осветляющее действие у них более выраженное.Кстати, такой же эффект дают груши и морковь.КуркумаЭта пряностьвысоко ценится не только в кулинарии, но и в медицине. Вместе с тем, мало ктознает, что ее можно использовать для отбеливания зубов. Подобная мысль кажетсястранной, потому что куркума обладает сильным красящим действием – в Индии,например, ее используют для окрашивания тканей в желтый цвет. Однако зубы онаделает белоснежными, в отличие от зубной щетки, которая как раз приобретает выраженныйсолнечный оттенок. Как применять порошок куркумы? Наберите небольшое егоколичество на влажную щетку и чистите ротовую полость обычным способом. Дляполучения заметного эффекта достаточно повторять процедуру 1-2 раза в неделю. Приобрести молотыйкорень куркумы можно в любом супермаркете в отделе специй, а также в восточныхлавках.БрокколиЭту капустуобязательно стоит включать в рацион тем, что хочет чувствовать себя уверенно иулыбаться открыто. Брокколи – тот уникальный продукт, который позволяет вернутьзубам их естественную белизну. Он отлично борется с налетом и полирует эмаль.Благодаря особым веществам в составе брокколи нейтрализует действие бактерий,провоцирующих образование зубного камня и кариеса. При регулярномупотреблении этого овоща в сыром виде вы сможете не беспокоиться о темномналете – зубы станут заметно светлее.АнанасЗа отбеливание зубнойэмали в ананасе отвечает бромелайн. До недавнего времени это вещество считалосьтолько отличным жиросжигателем. Однако современные исследования позволяютутверждать, что оно прекрасно удалят темные пятна с зубов и оказывают общееотбеливающее действие.Кислоты,содержащиеся в мякоти свежего ананаса, очень активны. Поэтому, насладившисьвкусом, обязательно тщательно прополощите рот водой. Имейте в виду, чтоконсервированные ломтики фрукта для осветления эмали бесполезны – бромелайн впроцессе консервации разрушается.