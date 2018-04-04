Известная певица Эдита Пьеха попала в больницу. У артистки диагностировали воспаление легких.

Известная певица Эдита Пьеха попала в больницу. У артистки диагностировали воспаление легких.О госпитализации сообщили в окружении исполнительницы: источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ей диагностировали воспаление легких. Позже она сама прокомментировала случившееся."Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу", – заявила она в беседе с агентством "Росбалт". Судя по всему, Пьеха настроена оптимистично: артистка заявила, что планирует скоро отправиться домой.Материал дополняется