Известная певица Эдита Пьеха попала в больницу. У артистки диагностировали воспаление легких.
Известная певица Эдита Пьеха попала в больницу. У артистки диагностировали воспаление легких.
О госпитализации сообщили в окружении исполнительницы: источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ей диагностировали воспаление легких. Позже она сама прокомментировала случившееся.
"Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу", – заявила она в беседе с агентством "Росбалт". Судя по всему, Пьеха настроена оптимистично: артистка заявила, что планирует скоро отправиться домой.
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