Министерство внутренней безопасности США (DHS) впервые признало существование в Вашингтоне скрытых подслушивающих устройств, которые могут использовать иностранные шпионы или преступники для отслеживания сигнала мобильных телефонов, перехвата звонков и сообщений жителей штата. Об этом говорится в письме ведомства за 26 марта, отправленном за запрос сенатора от Орегона Рона Уайдена.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) впервые признало существование в Вашингтоне скрытых подслушивающих устройств, которые могут использовать иностранные шпионы или преступники для отслеживания сигнала мобильных телефонов, перехвата звонков и сообщений жителей штата. Об этом говорится в письме ведомства за 26 марта, отправленном за запрос сенатора от Орегона Рона Уайдена.Из документа следует, что "жучки", замаскированные под вышки сотовой связи, были обнаружены в Вашингтоне в прошлом году. В DHS не стали уточнять тип, местоположение, количество найденных устройств и круг предполагаемых лиц, которые могли их разместить, ограничившись словами об "аномальной активности", вызванной поддельными базовыми станциями.Использование имитаторов сотовых вышек "угрожает безопасности коммуникаций, что вызывает риски в сферах безопасности, экономики и приватности", — добавил представитель ведомства Кристофер Кребс.Имитаторами базовых станций, называемыми в обиходе "стингреями" (Stingray), пользуются в том числе спецслужбы США. Устройства, размером не больше портфеля, подделывают сотовый сигнал и отслеживают международный идентификатор мобильного абонента (IMSI-номер), что делает возможным перехват звонков, СМС и других типов данных. Раньше имитаторами пользовались американские войска на Ближнем Востоке, но позднее их модифицировали для применения на территории США.∎Новое приложение шпионит за активностью пользователей в WhatsApp читайте такжеКак пишет Gizmodo, стоимость таких устройств может доходить до $200 тысяч. Их использование спецслужбами США строго засекречено.