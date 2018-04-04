Московский Спартак победил в Самаре местные Крылья Советов с результатом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России. Чемпион России встретится в матче за путевку в финал с Тосно из Ленинградской области. Во втором полуфинал сыграют клубы ФНЛ к курский Авангард и ярославский Шинник.

Московский "Спартак" победил в Самаре местные "Крылья Советов" с результатом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России. Чемпион России встретится в матче за путевку в финал с "Тосно" из Ленинградской области. Во втором полуфинал сыграют клубы ФНЛ к курский "Авангард" и ярославский "Шинник".Главный тренер "Крыльев Советов", в прошлом знаменитый полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов пожелал москвичам выиграть хрустальный трофей. "Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить "Спартак" с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше. Не все ребята эмоционально справились с тем, что им нужно играть против большой команды. Все-таки это "Спартак". В данный момент он, наверное, показывает самый привлекательный футбол. Во втором тайме мы неплохо выглядели на его фоне: комбинировали, имели подходы и моменты. Да, уровень мастерства у футболистов двух команд – разный. Но мы стремимся играть лучше".Однако главный тренер москвичей Массимо Каррера не считает "Спартак" фаворитом Кубка. "Мы только победили и точка. Сейчас я думаю не об исходе борьбы за Кубок, а о ближайшем матче с "Анжи", — заявил Каррера. "Я доволен его выступлением, как и выступлением всей команды. Нападающие хорошо отрабатывали в обороне. Я почти никогда не хвалю кого-то персонально, но сегодня хочу поаплодировать Мельгарехо. Он провел отличный матч! А насчет Промеса, думаю, что мы увидели настоящего Квинси. У него есть все необходимые качества, и когда все складывается, он их показывает", — приводит слова Кареры "Спорт-Экспресс".