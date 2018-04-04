Ростовский должников оставили без света, в Удмуртии двухлетнего ребенка до смерти задавила стиральная машина. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Ростовский должников оставили без света, в Удмуртии двухлетнего ребенка до смерти задавила стиральная машина. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Дзержинске спортшколу оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие врачей игрубое нарушение лицензионных требований, пишет В частности, не представлены документына работника, имеющего высшее медицинское образование и находящегося надолжности врача учреждения, принятая на должность медсестры сотрудница не имеетобразования и квалификации по специальности "сестринское дело". Эти нарушенияпривели к ненадлежащему оказанию медпомощи в декабре 2017 года 16-летнемуучастнику соревнований. Погибший спортсмен приехал из Волгограда и принялучастие в первенстве России по водному полу. Потом ему стало плохо, он упал вобморок, а по дороге в больницу умер.Парижскую виллу экс-директора таганрогского автозавода Михаилу Парамонову, продадут за долги, пишет Речь идет о вилле,которая находится в пригороде французской столицы и оценивается примерно в 6,5миллионов евро. Кроме того, взыскание будет обращено на четыре земельныхучастка, площадью чуть больше гектара.В Ростовской области более 20 тысячамабонентам отключили свет за долги, сообщает Общая сумма задолженностижителей области за потребленную электроэнергию достигла 194 миллионов рублей.Главныйархитектор города Альметьевска Татарстана Альфия Маненкова подозревается вполучении взятки в 135 тысяч рублей, передаетВесной этого года местный бизнесменобратился к ней, поскольку ему была нужна разрешительная документация, чтобыустановить в городе шесть рекламных конструкций. С предпринимателем от имениМаненковой связался ее знакомый Марат Зиятдинов. Он сказал, что паспорта длябаннеров подпишут без проведения проверки соответствия, и попросил за это 135тысяч рублей. Бизнесмен сообщил об этом правоохранителям. Подозреваемыезадержаны.ЖительницаИшима Тюменской области помогла задержать ранеесудимых "бензиновых" воров, пишет Она заметила,что двое мужчин сливают бензин из близлежащих автомобилей. Неравнодушнаягражданка сообщила о преступлении в полицию. Сотрудники правопорядка, прибывшиена вызов, задержали мужчин 1990 и 1992 года рождения в момент совершенияпреступления. Возбуждено уголовное дело.В Омске сотрудникполиции отобрал телефон и похитил деньги у инвалида, передает . 27-летнего мужчина, находясь при исполнении служебныхобязанностей, присвоил "сотовый", который принадлежал безработному инвалиду второйгруппы. После, используя мобильный банк, перевел с карты потерпевшего на свойсчет четыре тысячи рублей. Ведется судебное разбирательство. Злоумышленникуволен из органов внутренних дел.В Удмуртиипроводится проверка по факту гибели двухлетнего ребенка, на которого упаластиральная машина, сообщаетПо предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результатесдавления грудной клетки. Было установлено, что 3 апреля днем ребенок находилсядома в селе Дебесы с матерью. Около 15:00 часов женщина на несколько минутотучилась из квартиры. Вернувшись, она обнаружила ребенка под упавшейстиральной машиной без признаков жизни.Житель деревни Метелево Тюменской при детях покалечил собаку лопатой,чуть не убив ее, пишет Очевидцы происшествия выложили в соцсеть фотографиюпострадавшего животного. В результате работники тюменского благотворительногофонда откликнулись на просьбу о помощи и увезли собаку в ветеринарную клинику.Там животное прооперировали. Дальнейшая егосудьба еще не решена.По информации порталав Волгограде 81-летнему пенсионеру массаж на дому обошелся в 430 тысяч рублей.Трое неизвестных женщин предложили ему на домуоздоровительную процедуру, лишив накоплений. Дамы представились сотрудницамиполиклиники и сначала взяли чисто символическую плату. А вот крупную сумму онипохитили в то время, когда одна из аферисток разминала спину хозяину жилья. Получивот потерпевшего приметы преступниц, полицейские в настоящее время проводятоперативно-розыскные мероприятия.Как сообщает в Башкирии пьяный мужчина избил до смерти свою внучку. Девочкаскончалась в больнице. По версии следствия, 3 апреля вечером в одной из квартирКармаскалинского района 53-летний мужчина, будучи нетрезв, нанес ей множественныеудары. Подозреваемого задержали, следователи сомневаются в его психическомздоровье и готовят постановление о назначении ему комплекснойпсихолого-психиатрической экспертизы.