В Ханты-Мансийске завершился женский масс-старт чемпионата России. Победительницей в дисциплине стала представительница Красноярского края Маргарита Васильева. Биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километров за 39 минут 5,7 секунды. При этом на четырех огневых рубежах она допустила три промаха.

В Ханты-Мансийске завершился женский масс-старт чемпионата России. Победительницей в дисциплине стала представительница Красноярского края Маргарита Васильева. Биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километров за 39 минут 5,7 секунды. При этом на четырех огневых рубежах она допустила три промаха.Следом за лидером расположились две представительницы Тюменской области: Виктория Сливко без единого промаха, но с отставанием в 19,5 секунды заняла вторую строчку, замкнула же пьедестал почета Ирина Услугина. Она финишировала через 33,5 секунды после победительницы, дважды промахнувшись на стрельбище.Чемпионат России по биатлону завершится мужской эстафетой вечером среды.