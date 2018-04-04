Звезда Дома-2 устала от сплетен. Поэтому решила развеять все сплетни.

Звезда "Дома-2" устала от сплетен. Поэтому решила развеять все сплетни.На первую в жизни пресс-конференцию Ольга Бузова пришла в строгом деловом костюме от Yves Saint Laurent. "Очень волнуюсь, потому что сегодня я объявляю о создании своей империи", – с такими словами звезда "Дома-2", начала рассказывать о планах"Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, в эпохи блокчейна, в эпоху цифровых медиа, – улыбается Бузова – Поэтому я первая девушка в этой стране, которая запускает свою криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar. У меня глобальные планы. Например, скоро я начинаю ресторанный бизнес".Корреспондент Dni.Ru спросил Бузову о том, как она планирует совмещать бизнес и эстрады. "Я не ухожу со сцены, – заявила Ольга. – Хотя многим моим злопыхателям это не понравится. Более того, я выгуливаю огромные планы покорению мирового музыкального рынка".Прокомментировала она и слухи о том, что скоро станет мамой. "Я не беременна, делаю об этом официальное заявление через ваше издание. Не верьте слухам и сплетням" ,– заявила Ольга.