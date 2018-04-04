Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, на самом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще со вшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело – невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире и передвигающийся на ржавой Ниве. Такой уж точно не привлечет внимания.

Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, насамом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще совшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело– невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире ипередвигающийся на ржавой "Ниве". Такой уж точно не привлечетвнимания.Так неприметно жил в Москве до ареста Сергей Скрипаль –советский, российский, а потом еще и британский разведчик, за эпопеей сотравлением которого вот уже целый месяц внимательно следит весь мир. Как жедошел до жизни такой двойной агент и шпион, сдавший британской MI-6 всю разведсеть России зарубежом?Родился Сергей Скрипаль в Киеве в 1951 году. С детства он мечталстать разведчиком, но после школы поступил в калининградское военно-инженерноеучилище и стал сапером-десантником. После училища поступил в Военно-инженернуюакадемию, откуда перевелся в Главное разведуправление Министерства обороны. Здесь-тои осуществилась в полной мере мальчишеская мечта – Сергей Скрипаль сталразведчиком и в итоге дослужился до полковника.По свидетельствам коллег Скрипаль очень гордился тем, чтоему удалось перевестись из десантников в разведчики. Он успел поработатьвоенным атташе в Испании, а после возвращения в Россию служил в центральномаппарате ГРУ и сделал там карьеру: на какое-то время он занял должностьисполняющего обязанности начальника управления кадров – то есть стал главнымкадровиком службы. В руках у Скрипаля оказался архив ГРУ – фамилии, псевдонимы,а возможно, и явки наших разведчиков под прикрытием за рубежом.После ухода в запас в 1999 году работал в управлении деламиМИД России, затем в министерстве территориальных образований Московской области,параллельно преподавал в Военно-дипломатической академии. Оставалось у Скрипаляи время на бизнес – в начале 2000-х годов он был совладельцем компании"Юниэкспл", которая занималась разминированием местности, проводила специальныевзрывные работы и утилизировала устаревшие боеприпасы и боевую технику.Жил отавной полковник даже не средне, скорее – бедно длячеловека такого ранга. Ютился вместе с женой и двумя уже взрослыми детьми вдвухкомнатной квартире, ездил на старой ржавой "Ниве", несколько летстроил дом в Подмосковье, но так и не достроил. Тихая, размеренная жизньвоенного пенсионера не предвещала беды.Но в декабре 2004 года к нему домой нагрянули сотрудники ФСБи арестовали Скрипаля по обвинению в госизмене.Бывшему полковнику вменялось сотрудничеству с британской разведкой. Оказалось,что завербовали Скрипаля в 1995 году, причем, для вербовки был использовандовольно распространенный способ – так называемая медовая ловушка. На шпионскомжаргоне это – интимная связь с объектом вербовки.Следствие выяснило, что Скрипаль сдал Британии все, что мог:информацию о российских разведчиках, сведения о военных объектах и 20 тысячсовершенно секретных документов. Оценить масштабы ущерба, нанесенного России, довольносложно в силу секретности дела, но очевидно, что обороноспособность ибезопасность нашей страны серьезно пострадали из-за действий предателя.Удивительно, но за девять лет сотрудничества с британцами Скрипальполучил от них не так уж и много – 100 тысяч долларов. Как распоряжался этимиденьгами английский шпион, мы вряд ли когда-то узнаем, но теоретически можнопрогулять их все в ресторанах. А это дело, по словам бывших друзей исослуживцев, Скрипаль любил и частенько угощал их.В 2006 году суд лишил Серея Скрипаля всех званий и отправил его на 13 лет вколонию колонии строгого режима. Но уже через четыре года двойного агента вкомпании с осужденными по тем же статьям, обменяли на россиян, отбывающихнаказание в США. Вместе с семьей Скрипаль обосновался в Британии, которая впоследние годы стала пристанищем для разыскиваемых российских олигархов,преступников и лиц с сомнительным прошлым.Власти предоставили Скрипалю пенсию и гарантии поддержки вслучае возникновения жизненных проблем. Сколько точно получал шпион-перебежчикне известно, но, можно предположить, что значительно больше базовой пенсии вБритании, которая в пересчете на рубли составляет около 70 тысяч. Жила семьяСкрипалей в небольшом доме в Солсбери – городе, расположенном рядом с научнымцентром, где велись секретные разработки и проводились эксперименты повоздействию химического оружия на человека. На этот факт в первые часы послеотравления Скрипаля и его дочери обратили внимание журналисты.Стоимость дома Скрипалей для страховой компании составляла 350тысяч фунтов (около 30 миллионов рублей), передвигался шпион-предатель на BMW, ценой около трех миллионоврублей.В 2012 году от рака умерла жена Скрипаля – Людмила, а в 2017-мво время поездки в Санкт-Петербург от острой печеночной недостаточности скончалсясын Александр. Из близких родственников у Скрипаля остались только мать (онаживет в Ярославле) и дочь Юлия. Вот с ней-то 4 марта 2018 года экс-полковникГРУ и попал в больницу Солсбери с диагнозом "отравление неизвестнымвеществом".Правда, по утверждениям британских властей, вещество это имхорошо известно – смертельно ядовитый газ "Новичок", якобы разрабатывавшийсяеще в СССР. Премьер-министр Тереза Мэй мгновенно обвинила в отравлении Скрипаляи его дочери Россию. Не разобравшись, не допустив наших следователей и экспертовк делу, не предъявив ни одного доказательства, Британия выслала из страны 23российских дипломатов.Между тем пресса Туманного Альбиона напустила еще большетумана в дело об отравлении Скрипаля. "Подозреваемыми" на сегоднячислятся чемодан Юлии Скрипаль, столик, за которым ели отравленные, дверь ихдома и гречка. На всем этом якобы были найдены следы "Новичка".