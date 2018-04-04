Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, на
самом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще со
вшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело
– невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире и
передвигающийся на ржавой Ниве. Такой уж точно не привлечет
внимания.
Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, на
самом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще со
вшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело
– невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире и
передвигающийся на ржавой "Ниве". Такой уж точно не привлечет
внимания.
Так неприметно жил в Москве до ареста Сергей Скрипаль –
советский, российский, а потом еще и британский разведчик, за эпопеей с
отравлением которого вот уже целый месяц внимательно следит весь мир. Как же
дошел до жизни такой двойной агент и шпион, сдавший британской MI-6 всю разведсеть России за
рубежом?
Родился Сергей Скрипаль в Киеве в 1951 году. С детства он мечтал
стать разведчиком, но после школы поступил в калининградское военно-инженерное
училище и стал сапером-десантником. После училища поступил в Военно-инженерную
академию, откуда перевелся в Главное разведуправление Министерства обороны. Здесь-то
и осуществилась в полной мере мальчишеская мечта – Сергей Скрипаль стал
разведчиком и в итоге дослужился до полковника.
По свидетельствам коллег Скрипаль очень гордился тем, что
ему удалось перевестись из десантников в разведчики. Он успел поработать
военным атташе в Испании, а после возвращения в Россию служил в центральном
аппарате ГРУ и сделал там карьеру: на какое-то время он занял должность
исполняющего обязанности начальника управления кадров – то есть стал главным
кадровиком службы. В руках у Скрипаля оказался архив ГРУ – фамилии, псевдонимы,
а возможно, и явки наших разведчиков под прикрытием за рубежом.
После ухода в запас в 1999 году работал в управлении делами
МИД России, затем в министерстве территориальных образований Московской области,
параллельно преподавал в Военно-дипломатической академии. Оставалось у Скрипаля
и время на бизнес – в начале 2000-х годов он был совладельцем компании
"Юниэкспл", которая занималась разминированием местности, проводила специальные
взрывные работы и утилизировала устаревшие боеприпасы и боевую технику.
Жил отавной полковник даже не средне, скорее – бедно для
человека такого ранга. Ютился вместе с женой и двумя уже взрослыми детьми в
двухкомнатной квартире, ездил на старой ржавой "Ниве", несколько лет
строил дом в Подмосковье, но так и не достроил. Тихая, размеренная жизнь
военного пенсионера не предвещала беды.
Но в декабре 2004 года к нему домой нагрянули сотрудники ФСБ
и арестовали Скрипаля по обвинению в госизмене.
Бывшему полковнику вменялось сотрудничеству с британской разведкой. Оказалось,
что завербовали Скрипаля в 1995 году, причем, для вербовки был использован
довольно распространенный способ – так называемая медовая ловушка. На шпионском
жаргоне это – интимная связь с объектом вербовки.
Следствие выяснило, что Скрипаль сдал Британии все, что мог:
информацию о российских разведчиках, сведения о военных объектах и 20 тысяч
совершенно секретных документов. Оценить масштабы ущерба, нанесенного России, довольно
сложно в силу секретности дела, но очевидно, что обороноспособность и
безопасность нашей страны серьезно пострадали из-за действий предателя.
Удивительно, но за девять лет сотрудничества с британцами Скрипаль
получил от них не так уж и много – 100 тысяч долларов. Как распоряжался этими
деньгами английский шпион, мы вряд ли когда-то узнаем, но теоретически можно
прогулять их все в ресторанах. А это дело, по словам бывших друзей и
сослуживцев, Скрипаль любил и частенько угощал их.
В 2006 году суд лишил Серея Скрипаля всех званий и отправил его на 13 лет в
колонию колонии строгого режима. Но уже через четыре года двойного агента в
компании с осужденными по тем же статьям, обменяли на россиян, отбывающих
наказание в США. Вместе с семьей Скрипаль обосновался в Британии, которая в
последние годы стала пристанищем для разыскиваемых российских олигархов,
преступников и лиц с сомнительным прошлым.
Власти предоставили Скрипалю пенсию и гарантии поддержки в
случае возникновения жизненных проблем. Сколько точно получал шпион-перебежчик
не известно, но, можно предположить, что значительно больше базовой пенсии в
Британии, которая в пересчете на рубли составляет около 70 тысяч. Жила семья
Скрипалей в небольшом доме в Солсбери – городе, расположенном рядом с научным
центром, где велись секретные разработки и проводились эксперименты по
воздействию химического оружия на человека. На этот факт в первые часы после
отравления Скрипаля и его дочери обратили внимание журналисты.
Стоимость дома Скрипалей для страховой компании составляла 350
тысяч фунтов (около 30 миллионов рублей), передвигался шпион-предатель на BMW, ценой около трех миллионов
рублей.
В 2012 году от рака умерла жена Скрипаля – Людмила, а в 2017-м
во время поездки в Санкт-Петербург от острой печеночной недостаточности скончался
сын Александр. Из близких родственников у Скрипаля остались только мать (она
живет в Ярославле) и дочь Юлия. Вот с ней-то 4 марта 2018 года экс-полковник
ГРУ и попал в больницу Солсбери с диагнозом "отравление неизвестным
веществом".
Правда, по утверждениям британских властей, вещество это им
хорошо известно – смертельно ядовитый газ "Новичок", якобы разрабатывавшийся
еще в СССР. Премьер-министр Тереза Мэй мгновенно обвинила в отравлении Скрипаля
и его дочери Россию. Не разобравшись, не допустив наших следователей и экспертов
к делу, не предъявив ни одного доказательства, Британия выслала из страны 23
российских дипломатов.
Между тем пресса Туманного Альбиона напустила еще больше
тумана в дело об отравлении Скрипаля. "Подозреваемыми" на сегодня
числятся чемодан Юлии Скрипаль, столик, за которым ели отравленные, дверь их
дома и гречка. На всем этом якобы были найдены следы "Новичка".