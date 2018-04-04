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<a href="http://33live.ru/novosti/04-04-2018-citroen-pomenyal-minivenam-imya-i-postavil-na-nix-novyj-avtomat.html" target="_blank">Citroen поменял минивенам имя и поставил на них новый автомат</a> - Компания Citroen сообщила, что с мая компактвен C4 Picasso и минивен Grand C4 Picasso сменят имя и станут называться C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer соответственно. Вместе с новыми именами машины получили и новую автоматическую КПП.