Актер-скандалист Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователи соцсети испугались за дочку артиста.

Актер-скандалист Алексей Панин опубликовал на своей страницев Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователисоцсети испугались за дочку артиста.На видео, Алексей, управляя автомобилем, громко слушаетмузыку, оглядывается на телефон, заднее сидение, пританцовывает и периодическиотрывает руки от руля. Все бы ничего, но на фоне отчетливо слышен смех, оченьнапоминающий детский. Судя по всему, он ехал с дочерью."Вот потом из-за таких танцев человека по кусочкам собираютпосле аварии! Тебя то дурака ладно, за дочь твою страшно, вся жизнь у неевпереди", – написал встревоженный поклонник. За такое вождение у артиста могут отобратьправа.Дело в том, что ранее сотрудники ГИБДД уже несколько раз останавливали Панина. Поговаривают, что Алексейчасто выпивает и может неадекватно вести себя с патрульными. Недавно актерпризнался журналистам, что раньше злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Приэтом артист заверил, что все это в прошлом и он уже три года не пьет.Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева напротяжении многих лет делили дочь Анну. В 2009 году было решено судом, чтодевочка останется с матерью. Однако вопреки этому решению Нюся живет с отцом.В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, чтоего ребенок будет жить с ним. Позже это решение поддержал суд Владимирскойобласти. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцоми считает его другом.