Актер-скандалист Алексей Панин опубликовал на своей странице
в Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователи
соцсети испугались за дочку артиста.
Актер-скандалист Алексей Панин опубликовал на своей странице
в Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователи
соцсети испугались за дочку артиста.
На видео, Алексей, управляя автомобилем, громко слушает
музыку, оглядывается на телефон, заднее сидение, пританцовывает и периодически
отрывает руки от руля. Все бы ничего, но на фоне отчетливо слышен смех, очень
напоминающий детский. Судя по всему, он ехал с дочерью.
"Вот потом из-за таких танцев человека по кусочкам собирают
после аварии! Тебя то дурака ладно, за дочь твою страшно, вся жизнь у нее
впереди", – написал встревоженный поклонник. За такое вождение у артиста могут отобрать
права.
Дело в том, что ранее сотрудники ГИБДД уже несколько раз останавливали Панина. Поговаривают, что Алексей
часто выпивает и может неадекватно вести себя с патрульными. Недавно актер
признался журналистам, что раньше злоупотреблял алкоголем и наркотиками. При
этом артист заверил, что все это в прошлом и он уже три года не пьет.
Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева на
протяжении многих лет делили дочь Анну. В 2009 году было решено судом, что
девочка останется с матерью. Однако вопреки этому решению Нюся живет с отцом.
В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что
его ребенок будет жить с ним. Позже это решение поддержал суд Владимирской
области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом
и считает его другом.