Технический директор команды Формулы-1 Williams Падди Лоу накануне второго этапа сезона в Бахрейне выразил надежду на то, что российскому пилоту команды Сергею Сироткину удастся провести всю гонку от старта до финиша.

Технический директор команды "Формулы-1" Williams Падди Лоу накануне второго этапа сезона в Бахрейне выразил надежду на то, что российскому пилоту команды Сергею Сироткину удастся провести всю гонку от старта до финиша."После неудачного выступления в Австралии мы надеемся на финиш Сергея в этой гонке, – сказал Лоу, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу конюшни. – Я знаю трассу в Бахрейне достаточно досконально и считаю, что она как раз подходит нашей машине. В связи с этим не могу дождаться старта гоночного уикенда".Напомним, что на шестом кругу дебютной гонки в Австралии Сироткин сошел с дистанции из-за отказа тормозов и завершил выступления на Гран-при. Известно, что причиной поломки стало попадание в воздуховод полиэтиленового пакета. В связи с неудачной гонкой Лоу выразил свое разочарование.