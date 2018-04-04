В Санкт-Петербурге госпитализирована знаменитая эстрадная певица и актриса Эдита. По ее словам, увезли с обострением бронхита три дня назад. Эдите Пьехе в июле 2017 года исполнилось 80 лет.

В Санкт-Петербурге госпитализирована знаменитая эстрадная певица и актриса Эдита. По ее словам, "увезли с обострением бронхита" три дня назад.Как сообщает ТАСС, по словам врачей, певице делают ингаляцию, ее состояние удовлетворительное.Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет.