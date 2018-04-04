Ни о какой цензуре в законодательной инициативе, предусматривающей ответственность соцсетей за распространение фейков, речи не идет. Оценившие эту идею эксперты, говорят, что потребность в подобных мерах назрела уже давно.

Ни о какой цензуре в законодательной инициативе, предусматривающейответственность соцсетей за распространение фейков, речи не идет. Оценившие этуидею эксперты, говорят, что потребность в подобных мерах назрела уже давно.В современном мире соцсети играют важнейшую роль и должнынаходиться в правовом поле, считает политолог Дмитрий Фетисов. Ему непонятны оценкинекоторых оппозиционеров, которые считают предложенные меры цензурой. "Всамом законопроекте нет ни одного пункта, который бы позволил его отнести кпопыткам введения цензуры. А распространение экстремистских и другихпротивоправных материалов в реальном мире является серьезным правонарушением",– отметил эксперт.По его мнению, обсуждение трагических событий в Кемерово итотальное распространение фейков по итогам этой трагедии показало наскольколегко заинтересованные силы могут уйти за пределы правового поля и сеятьпанику, дестабилизируя обстановку.Фетисов напомнил, что законопроект очень долгопрорабатывался и его авторы декларировали полную открытость по нему, регулярноделая публикации в своих аккаунтах в соцсетях и отвечая на вопросы граждан. Такуюоткрытость политолог назвал примером качественной работы над документом.Кемеровский инцидент выявил некоторые слабости в системезащиты населения страны с точки зрения информационной безопасности, полагает генеральнойдиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что соцсети,блогеры и стримеры никакой ответственности за распространение ложнойинформации, кроме общественного порицания, не понесли.Мухин, как и другие эксперты, не видит в законопроекте обответственности соцсетей никакой цензуры. "Инициатива не являетсяроссийской новацией. Аналогичный опыт распространен в странах с развитойдемократией, в частности, в Германии", – сказал политолог в интервью Dni.ru.Одно из проявлений зрелости гражданского общества – предупреждатьраспространение панических слухов, а не охать от их последствий.По мнению доцента кафедры телерадиожурналистики СПБГУ СергеяИльченко, необходимо продумать технологическую сторону возможного наказаниявиновных в распространении фейков в соцсетях. "Те механизмы и ситуации,которые возникли во время кемеровской трагедии, и есть создание в массовомсознании политической картины дня", – объяснил педагог.В свою очередь член комиссии Общественной палаты по развитиюинформационного сообщества Илья Ремесло обращает внимание на тот факт, что общественныеинтересы в России пока не считаются объектом защиты; у нас нет уполномоченногооргана, который мог бы отстаивать их в суде либо требовать опроверженияинформации.Эксперт приводит примеры Италии и Китая, в которых успешноработают законы и механизмы, защищающие граждан от недостоверной информации."Нашей стране было бы полезно частично заимствовать международный опыт вборьбе с ложной информацией. Конечно, учитывая национальную специфику", – сказалРемесло.Стоит принять закон, который позволял бы привлекать кответственности за информационные вбросы. Случай с Кемерово показал, что ложьможет вызвать опасные для общества последствия.Напомним, что накануне, 3 апреля в Госдуму была внесенановая редакция законопроекта, корректирующего условия работы в Россиисоциальных сетей. В документе содержится норма, обязующая соцсети в течение 24часов ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию,которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной,расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, зараспространение которой предусмотрена уголовная или административнаяответственность.Также законопроектом предлагается обязать владельцевсоцсетей с аудиторией более 100 тысяч российских пользователей в течение суток,открыть представительства в России. Если закон примут, владельцы соцсетей такжебудут обязаны вести реестр заявлений с жалобами на распространяемую информациюот пользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзору.Помимо этого, предлагается возложить на владельца соцсетиобязанность не допускать ее использование в целях сокрытия или фальсификацииобщественно значимых сведений распространения недостоверной общественнозначимой информации под видом достоверных сообщений. Кроме того, депутатыпредлагают обязать соцсети осуществлять идентификацию пользователей по номеру мобильноготелефона.Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы из фракции"Единая Россия" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Если закон примут, онвступит в силу с 1 июля 2018 года.