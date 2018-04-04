Психика человека может многое, но постоянный стресс, необходимость ежедневно нести ответственность за других – семью, подчиненных, бизнес, стремительный темп жизни, невероятно жесткая конкуренция и частое общение с теми, для кого испортить настроение другому – дело чести, – вот что ломает сильнейших.

Психика человека может многое, нопостоянный стресс, необходимость ежедневно нести ответственность за других –семью, подчиненных, бизнес, стремительный темп жизни, невероятно жесткаяконкуренция и частое общение с теми, для кого испортить настроение другому –дело чести, – вот что ломает сильнейших.Что делать? Есть два выхода:бросить все, улететь куда-нибудь на Гоа и поселиться в соломенной хижине сотборными тараканами, либо научиться эмоциональному детоксу – освобождению отнегатива.Заботьтесь о своем телеЧеловек – системацелостная, в нем все взаимосвязано. Поэтому заботьтесь о своем теле. При плохомсамочувствии и сильной утомляемости пройдите медицинское обследование илечебно-восстановительный курс под контролем опытных врачей.Обеспечьте себемаксимально полезное и разнообразное питание. Многие люди питаются консервами,полуфабрикатами, фаст-фудом. Обязательно готовьте себе здоровую пищу илинаймите повара, даже если вы еще не обзавелись семьей.Откажитесь от вредныхпривычек. Сократите выпиваемый кофе до одной чашки в день или замените еголегким чаем, свежевыжатым соком и чистой питьевой водой.Гуляйте каждый день.Занимайтесь спортом, закаливанием. Даже 15 минут физкультуры каждый день иобливание прохладной водой повысит вашу сопротивляемость болезням, плохомунастроению и стрессу.Избавьтесь от негатива из прошлогоНа умение управлятьстрессом влияет полученный в прошлом негативный опыт, психологическиекомплексы, старые обиды. Избавьтесь от них при помощи психотерапевта. Хорошийспециалист не превращает терапию в психологический наркотик, а помогает клиентуза несколько занятий, причем эффект наблюдается после первого посещения.Вы можете справитьсясами. Пропишите и детально проанализируйте каждый негативный момент в прошлом,примите его как данность, извлеките урок и навсегда отпустите боль, обиды, инойнегатив.Можете обратиться кметодикам НЛП. В свободном доступе есть достаточно литературы, где каждоеупражнение прописано пошагово.Оградите себя от деструктивного воздействияЧеловек окруженразрушающими элементами. В их число входят:99% информации из СМИ;посты в соцсетях, написанные с цельюпосеять панику, возбудить агрессию или "надавить на больную мозоль";смартфоны, планшеты, компьютеры;любая реклама на любом носителе;часть современной музыки и музыкальноговидео со скрытым негативом;псевдокоучеры, псевдопсихологи ипсевдолекари, убивающие вас за ваши деньги;дурное настроение коллег и домочадцев;недалекий, но свирепый босс;соседка, которая не преминет закатить скандалв самый "подходящий момент";клиенты, срывающие зло на вас или вашихподчиненных;плохая экология имногое другое.Конечно, нельзя уйти отдеструктивных факторов, но можно лимитировать их воздействие на ваше физическоеи психологическое здоровье.Пользуйтесь гаджетами на работе,выключая их, как только покинете рабочее место. Для личного общения заведитеотдельную трубку.Планируйте и выполняйте делапоследовательно. Многозадачность – прямой путь к нервному срыву.Перед обращением к психотерапевту,психологу, коучеру или врачу частной практики ознакомьтесь с его деятельностью,проверьте наличие лицензий, дипломов и прочих документов. Деятельностьспециалиста научно обоснована и прозрачна.Выработайте невосприимчивость кнегативной информации. Журналисты и блогеры в соцсетях делают из мухи слона,чтобы увеличить аудиторию. Обычные люди также склонны нагнетать обстановку.Исключите просмотр негативного контента. Успокаивающе действуют фильмы оприроде, добрые, остроумные комедии, хорошие художественные книги, особенно набумажных носителях.Не ввязывайтесь в перепалки, неподдавайтесь на провокации. Человек, который пытается втянуть вас в конфликт,подобен Моське. Будьте выше этого – игнорируйте его. Если нельзя – отвечайтеспокойно, уверенно, с улыбкой. Не зацикливайтесь на обидных словах. Тот, кто ихсказал, скорее всего, сам имеет данные недостатки. Воспринимайте замечания икритику как пособие по самосовершенствованию. Если они правомерны, используйтеих себе во благо, если нет – забудьте.Учитесь находить хорошее в любойситуации. Например, стоя в многокилометровой пробке, можно разминать кисти рук.Воздействуя на акупунктурные точки, вы снимаете напряжение, улучшаетепрохождение нервных импульсов, циркуляцию лимфы и крови.Ежедневно хотя бы на 20 минутполностью переключайте внимание на нечто приятное, не связанное с вашейработой. Так вы не просто снимете напряжение, но и станете продуктивнее.Отказывайтесь от дел, которые невходят в круг ваших обязанностей и не сулят вам ничего, кроме дополнительныхрабочих часов. Вне работы также "фильтруйте" просьбы. Если вы не хотите что-тоделать – прямо и честно говорите "нет".Пересмотрите свое окружение.Возможно, вам давно пора ввести в него нового человека, или исключить кого-то.Всегда желайте себе добра, произносите фразы в позитивной форме.Заботьтесь о себе, своих потребностях и желаниях.