Психика человека может многое, но
постоянный стресс, необходимость ежедневно нести ответственность за других –
семью, подчиненных, бизнес, стремительный темп жизни, невероятно жесткая
конкуренция и частое общение с теми, для кого испортить настроение другому –
дело чести, – вот что ломает сильнейших.
Психика человека может многое, но
постоянный стресс, необходимость ежедневно нести ответственность за других –
семью, подчиненных, бизнес, стремительный темп жизни, невероятно жесткая
конкуренция и частое общение с теми, для кого испортить настроение другому –
дело чести, – вот что ломает сильнейших.
Что делать? Есть два выхода:
бросить все, улететь куда-нибудь на Гоа и поселиться в соломенной хижине с
отборными тараканами, либо научиться эмоциональному детоксу – освобождению от
негатива.
Заботьтесь о своем теле
Человек – система
целостная, в нем все взаимосвязано. Поэтому заботьтесь о своем теле. При плохом
самочувствии и сильной утомляемости пройдите медицинское обследование и
лечебно-восстановительный курс под контролем опытных врачей.
Обеспечьте себе
максимально полезное и разнообразное питание. Многие люди питаются консервами,
полуфабрикатами, фаст-фудом. Обязательно готовьте себе здоровую пищу или
наймите повара, даже если вы еще не обзавелись семьей.
Откажитесь от вредных
привычек. Сократите выпиваемый кофе до одной чашки в день или замените его
легким чаем, свежевыжатым соком и чистой питьевой водой.
Гуляйте каждый день.
Занимайтесь спортом, закаливанием. Даже 15 минут физкультуры каждый день и
обливание прохладной водой повысит вашу сопротивляемость болезням, плохому
настроению и стрессу.
Избавьтесь от негатива из прошлого
На умение управлять
стрессом влияет полученный в прошлом негативный опыт, психологические
комплексы, старые обиды. Избавьтесь от них при помощи психотерапевта. Хороший
специалист не превращает терапию в психологический наркотик, а помогает клиенту
за несколько занятий, причем эффект наблюдается после первого посещения.
Вы можете справиться
сами. Пропишите и детально проанализируйте каждый негативный момент в прошлом,
примите его как данность, извлеките урок и навсегда отпустите боль, обиды, иной
негатив.
Можете обратиться к
методикам НЛП. В свободном доступе есть достаточно литературы, где каждое
упражнение прописано пошагово.
Оградите себя от деструктивного воздействия
Человек окружен
разрушающими элементами. В их число входят:
99% информации из СМИ;
посты в соцсетях, написанные с целью
посеять панику, возбудить агрессию или "надавить на больную мозоль";
смартфоны, планшеты, компьютеры;
любая реклама на любом носителе;
часть современной музыки и музыкального
видео со скрытым негативом;
псевдокоучеры, псевдопсихологи и
псевдолекари, убивающие вас за ваши деньги;
дурное настроение коллег и домочадцев;
недалекий, но свирепый босс;
соседка, которая не преминет закатить скандал
в самый "подходящий момент";
клиенты, срывающие зло на вас или ваших
подчиненных;
плохая экология и
многое другое.
Конечно, нельзя уйти от
деструктивных факторов, но можно лимитировать их воздействие на ваше физическое
и психологическое здоровье.
Пользуйтесь гаджетами на работе,
выключая их, как только покинете рабочее место. Для личного общения заведите
отдельную трубку.
Планируйте и выполняйте дела
последовательно. Многозадачность – прямой путь к нервному срыву.
Перед обращением к психотерапевту,
психологу, коучеру или врачу частной практики ознакомьтесь с его деятельностью,
проверьте наличие лицензий, дипломов и прочих документов. Деятельность
специалиста научно обоснована и прозрачна.
Выработайте невосприимчивость к
негативной информации. Журналисты и блогеры в соцсетях делают из мухи слона,
чтобы увеличить аудиторию. Обычные люди также склонны нагнетать обстановку.
Исключите просмотр негативного контента. Успокаивающе действуют фильмы о
природе, добрые, остроумные комедии, хорошие художественные книги, особенно на
бумажных носителях.
Не ввязывайтесь в перепалки, не
поддавайтесь на провокации. Человек, который пытается втянуть вас в конфликт,
подобен Моське. Будьте выше этого – игнорируйте его. Если нельзя – отвечайте
спокойно, уверенно, с улыбкой. Не зацикливайтесь на обидных словах. Тот, кто их
сказал, скорее всего, сам имеет данные недостатки. Воспринимайте замечания и
критику как пособие по самосовершенствованию. Если они правомерны, используйте
их себе во благо, если нет – забудьте.
Учитесь находить хорошее в любой
ситуации. Например, стоя в многокилометровой пробке, можно разминать кисти рук.
Воздействуя на акупунктурные точки, вы снимаете напряжение, улучшаете
прохождение нервных импульсов, циркуляцию лимфы и крови.
Ежедневно хотя бы на 20 минут
полностью переключайте внимание на нечто приятное, не связанное с вашей
работой. Так вы не просто снимете напряжение, но и станете продуктивнее.
Отказывайтесь от дел, которые не
входят в круг ваших обязанностей и не сулят вам ничего, кроме дополнительных
рабочих часов. Вне работы также "фильтруйте" просьбы. Если вы не хотите что-то
делать – прямо и честно говорите "нет".
Пересмотрите свое окружение.
Возможно, вам давно пора ввести в него нового человека, или исключить кого-то.
Всегда желайте себе добра, произносите фразы в позитивной форме.
Заботьтесь о себе, своих потребностях и желаниях.