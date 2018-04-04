На церемонии фотографирования Владимира Путина и Реджепа Эрдогана снова возникала неловкая ситуация. На этот раз турецкий президент довольно резко отодвинул российского для того, чтобы занять почетное место в центре.

На церемонии фотографирования Владимира Путина и РеджепаЭрдогана снова возникала неловкая ситуация. На этот раз турецкий президент довольнорезко отодвинул российского для того, чтобы занять почетное место в центре."Турецкая галантность" – так прокомментировал произошедшееодин журналистов кремлевского пула. На видео можно рассмотреть, что российскийпрезидент уже занял свою позицию для официального фото, а глава Турции, проходяпозади Путина, немного подвинул его в сторону. Российскому лидеру ничего неоставалось, как сделать небольшой шаг вперед, чтобы пропустить коллегу в центр.В итоге справа и слева от Эрдогана встали Путин и президент Ирана Хасан Рухани.Отметим, что встречи Путина и Эрдогана часто отмечаютсянелепыми и смешными ситуациями. Накануне турецкий президент позаимствовал дляфото одну из трех девушек, вставших рядом с руководителем России. На записивидно, как Реджеп Тайип Эрдоган замечает, что рядом с Владимиром Путиным стояттри красивых девушки, тогда как сам он окружен исключительно представителямимужского пола. Президент Турции не растерялся и попросил одну из красотоквстать рядом с ним для снимка.На одной из прошлых встреч президентов двух стран Эрдоган,проходя мимо Путина, уронил стул. По стечению обстоятельств, это произошлоровно в тот момент, когда российский президент убирал руку. Именно из-за этогосоздалось впечатление, что опрокинулстул Путин.Напомним, президент России Владимир Путин находится в Анкарес трехдневным визитом, во время которого обсуждаются важные дляроссийско-турецких отношений вопросы, в том числе, военная операция в Сирии.