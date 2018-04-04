На церемонии фотографирования Владимира Путина и Реджепа
Эрдогана снова возникала неловкая ситуация. На этот раз турецкий президент довольно
резко отодвинул российского для того, чтобы занять почетное место в центре.
На церемонии фотографирования Владимира Путина и Реджепа
Эрдогана снова возникала неловкая ситуация. На этот раз турецкий президент довольно
резко отодвинул российского для того, чтобы занять почетное место в центре.
"Турецкая галантность" – так прокомментировал произошедшее
один журналистов кремлевского пула. На видео можно рассмотреть, что российский
президент уже занял свою позицию для официального фото, а глава Турции, проходя
позади Путина, немного подвинул его в сторону. Российскому лидеру ничего не
оставалось, как сделать небольшой шаг вперед, чтобы пропустить коллегу в центр.
В итоге справа и слева от Эрдогана встали Путин и президент Ирана Хасан Рухани.
Отметим, что встречи Путина и Эрдогана часто отмечаются
нелепыми и смешными ситуациями. Накануне турецкий президент позаимствовал для
фото одну из трех девушек, вставших рядом с руководителем России. На записи
видно, как Реджеп Тайип Эрдоган замечает, что рядом с Владимиром Путиным стоят
три красивых девушки, тогда как сам он окружен исключительно представителями
мужского пола. Президент Турции не растерялся и попросил одну из красоток
встать рядом с ним для снимка.
На одной из прошлых встреч президентов двух стран Эрдоган,
проходя мимо Путина, уронил стул. По стечению обстоятельств, это произошло
ровно в тот момент, когда российский президент убирал руку. Именно из-за этого
создалось впечатление, что опрокинул
стул Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин находится в Анкаре
с трехдневным визитом, во время которого обсуждаются важные для
российско-турецких отношений вопросы, в том числе, военная операция в Сирии.