Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил повышенное внимание СМИ к казусу на встрече глав государств России и Турции во время фотосессии, когда Реджеп Эрдоган отодвинул Владимира Путина и попросил одну из девушек встать рядом с собой. По его мнению, турецкий лидер решил таким образом продемонстрировать позицию хозяина.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснилповышенное внимание СМИ к казусу на встрече глав государств России и Турции вовремя фотосессии, когда Реджеп Эрдоган отодвинулВладимира Путина и попросил одну из девушек встать рядом с собой. По его мнению,турецкий лидер решил таким образом продемонстрировать позицию хозяина.Также ДмитрийЖуравлев объяснил такое поведение Эрдогана желанием объяснить политическиепроцессы личными отношениями. При этом он уверен, что Владимир Путин придаеткакое-либо значение подобным ситуациям."С однойстороны, СМИ используют традиционный способ оценки ситуации типа "кто как посмотрел"."Увел" девушку – из той же серии, хотя, конечно, никого Эрдоган не увел, этоПутин поделился. А с другой стороны, внимание к таким, казалось бы,несущественным деталям, доказывает интерес к общей ситуации", – цитируетполитолога . Эксперт считает, что Эрдоган, который так стремитсядоминировать на фотосессиях, все-таки может идти на уступки и просить у Путинапрощение, если он действительно не прав.Также Журавлевподчеркнул, что Эрдоган ведет себя не столько как президент Турции, сколько какее хозяин. Он всячески это демонстрирует, и это проявляется в его политике. "ВладимирПутин прекрасно осознает, что Эрдоган – политик-индивидуалист, что для негополитика – это то, что он о ней понимает, и ему можно только что-топосоветовать, но не убеждать", – говорит политолог. При этом, по его мнению, искренняяпозиция Анкары – укрепить отношения с Москвой.В свою очередь ВладимирПутин ранее признался, что визит в страну прошел успешно. Сегодня былпроведен саммит Турции, Ирана и России. Сторонам омногом удалось договориться. "В первый день мы провели двусторонние переговорыв рамках официального визита. Официальный визит был очень успешным. Хочупоблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работыв течение этих двух дней", – приводит слова президента России