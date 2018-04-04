29 марта в московском театре Луны состоялся красочный Финал VII MKMM Международного конкурса Московский Конкурс Молодых Модельеров.

29 марта в московском театре Луны состоялся красочный Финал VII MKMM Международного конкурса "Московский Конкурс Молодых Модельеров".В Жюри фестиваля вошли: Ольга Косец "Фонд Развития Индустрии Моды", Юлия Матрешка – фэшН блоггер MilanFashionWeek, Оля Ефимова – стилист МУЗ-ТВ и телеканала Ю, Ирина Каримова – FashionEducation, Александр Белов – модный критик, Светлана Синявская – журнал "Living Italy", Ксения Островская – Ostrov.TV, Сергей Проханов, руководитель театр Луны, Дмитрий Белосохов , Лия Гуреева, Анна Комкина, Милена Дейнега, актрисы Ольга Прокофьева, Наталья Громушкина.По традиции, финал МКММ состоял из двух частей. Первая, наиболее фантастичная в стиле театрализованных постановок, где можно проявить бурную фантазию, и вторая - формате классических фэшн-показов. Две части вошли в большое яркое шоу под общим названием "Матриархат".Практически все финалисты смогли удивить изысканное жюри необычностью, новизной и индивидуальностью. Правда, некоторые из них посоветовали ориентироваться на общепринятые тенденции мировой индустрии Моды и идти с ней в ногу.Как сказала организатор Конкурса Екатерина Матвеева, в нынешнем году тема "Матриархат" выбрана не случайно. Финалист МКММ VI Светлана Михаленко, она же и выпускница Международного института модного дизайна и маркетинга Polimoda во Флоренции, приступила к работе в Театре Луны и создала полноценную коллекцию для спектакля Сергея Проханова "Матриархат". Над созданием зрелищной постановки она работает в тесном тандеме с главным художником театра Константином Розановым."Матриархат" – это размышления автора и постановщика Сергея Проханова о возможном будущем, в котором женская эмансипация достигнет своего пика, и человечество окажется на пороге войны между полами. Что собственное, мы и наблюдаем в современном мире, когда женщины преследуют мужчин за одно только внимание или подмигивание. И все-таки автор хочет показать, а так ли нужно быть женщиной-воином, может быть все-таки ценнее оставаться добрым и нежным созданием.Первое место и главный приз достался Фруху Фаррди – это участие в Миланской неделе моды осень 2018 с показом своей коллекции и размещением в шоу-руме для байеров на месяц. Более того, ФАРДИ получил сертификат на 50 метров тканей. Приз "Поездка в замки Тосканы с презентацией на Миланской неделе моды осенью 2018 года с коллекций – закрытый показ" достался Ксении и Татьяне Беленко, Наталии Маэттиг.Самое более количество баллов набрала коллекция "Токийские школьницы" Альбины Кузнецовой, Дарьи Шаминой и Александры Виноградовой получили право на размещение коллекций Трендленте АВИАПАРКА.Все финалисты МКММ приглашены к участию в Санкт-Петербурге в открытом подиуме, который состоится в начале июня, и участию со скидкой 30% в Turin Fashion Week в конце июня, в Milan Fashion Week осень– 2018 года.Оля Ефимова подарила всем финалистам МКММ часовую ребрендинг-консультацию, Анастасия Барсукова* бренд "Anastasya Barsukova" – стажировку Дарье Шаминой. Владимир Дегтярев* – Бренд Vladimir Degtyarev– вручил Юлии Бадаковой сертификат на создание совместной коллекции вечерних платьев, Оля Светлоградская* - обучающий курс "СТИЛЬНЫЙ КРУИЗ" Ксении Доненко.*Мария Трифонова* – главный редактор Журнала "Работница" – наградила Александру Виноградову грандом на публикацию в журнале. Журнал ШОувуменс также опубликует коллекции Алены Модной, Натальи Маэттиг, Ксении Доненко, Сюзанны Хаернасовой.