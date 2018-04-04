Накануне пятилетия сына Жанны Фриске Платона ужрналисты поговорили с его дедушкой, отцом покойной певицы Владимиром. Он признался, что всерьез опасается за здоровье мальчика. которым якобы Дмитрий Шепелев совершенно не занимается.

Накануне пятилетия сына Жанны Фриске Платона ужрналисты поговорили с его дедушкой, отцом покойной певицы Владимиром. Он признался, что всерьез опасается за здоровье мальчика. которым якобы Дмитрий Шепелев совершенно не занимается.Владимир Фриске заявил, что он вместе с супругой, младшей дочерью Натальей, крестной Ольгой Орловой и друзьями накупили множество подарков для малыша Платона. Однако у них нет возможности их передать. "Игрушек набралось столько, что весь третий этаж дома ими завален. Подарки лежат еще с прошлого и позапрошлого годов. Сейчас новые купили. Гора игрушек!" – признался отец Жанны Фриске.По словам Владимира, Платон является одаренным и неглупым ребенком, чьи способности нужно развивать. "А Шепелев его сейчас скинул на родителей в Беларусь и не занимается им. У него же эфиры! А родители работают, когда им? Сейчас уже к школе надо начинать готовиться. Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было. У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял, еврейская школа, типа воспитание лояльности – на самом деле пыль в глаза. Няня рассказала: гувернер как появился, так и исчез. В еврейскую школу, со слов няни, пару раз сводил и бросил... На одном из редких свиданий с внуком я чуть не упал, услышав, как Платон заговорил: он окать стал. Говорил: "пОйдем" (с ударением на о), "чаво уж там гОвОрить". Я Платону: "Надо говорить "пойдем". Он объясняет: "Так бабушка гОвОрит!" – пожаловался Владимир.Однако больше всего беспокоит дедушку здоровье мальчика. Якобы Платон часто болеет. "Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывал постоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: "Не ваше дело, я сам знаю, как ребенка одевать", – цитирует Владимира Фриске .В заключение отец покойной певицы констатировал: "У нас дочь умерла. Осталась кровиночка Жанны – Платоша, наш смысл жизни. Жена глаза выплакала – сначала по Жанне, теперь по внуку. Мы все ждем и надеемся, что Платон все равно будет с нами. Придет время – он сам все поймет".