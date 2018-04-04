Уставший от докучавших ему владельцев затопленных в результате паводка домов и требовавшего объяснений сотрудника МЧС глава сахалинского Шахтерска Виктор Зиновьев перешел на доступный ему язык и послал всех недовольных… заниматься своими делами.

Уставший от докучавших ему владельцев затопленных в результате паводка домов и требовавшего объяснений сотрудника МЧС глава сахалинского Шахтерска Виктор Зиновьев перешел на доступный ему язык и послал всех недовольных… заниматься своими делами. Сделал он это, как уточняет Sakh.com, с помощью обсценной лексики, тем самым предупредив множество лишних, на его взгляд, вопросов.В поселке городского типа под водой оказались десятки частных домов, но на помощь их владельцам прибыл всего один экскаватор, притом что другая техника, как уверяют местные жители, простаивала рядом со зданием администрации."Там тоже тонут, дорогой мой! Там уже людей эвакуировали. Слушай, иди занимайся своим ***** делом, ********* [надоел] уже. ***** [много] таких указчиков, понял? Я занимаюсь своим делом, а ты своим", — отшил он представителя МЧС в Углегорском районе, поинтересовавшегося, почему не спасают дома на Сахалинской улице.В беседе с пострадавшими Зиновьев сначала говорил о том, что нужной техники нет, потом — что она не сможет добраться до этого места, а затем и вовсе заявил, что на экскаваторах некому работать. При этом глава поселка не стеснялся использовать крепкие выражения, а в конечном счете списал всю вину на владелицу дома, которая не там проложила газовую трубу за свой счет.