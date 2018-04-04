Россия может направить в США новых дипработников в качестве замены тех 60, которые были высланы в конце марта. Это было сделано в знак солидарности с позицией Британии по делу Скрипаля, - заявил представитель Госдепартамента.

Россия может направить в США новых дипработников в качестве замены тех 60, которые были высланы в конце марта. Это было сделано в знак солидарности с позицией Британии по делу Скрипаля, - заявил представитель Госдепартамента.Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США), — приводят его словаПредставитель Госдепа добавил, что при этом США исходят из того, что Россия также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были выдворены в ответ на решение Вашингтона.4 марта британский агент и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к данному инциденту, однако не предоставил тому никаких доказательств.Отравление также послужило поводом для ответных мер Британии — в том числе и для высылки дипработников. Почти 30 государств поддержали Альбион в этом демарше, но самую большую группу дипломатов выслали США. Кроме того, было закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.В ответ Москва объявила о выдворении с территории страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.