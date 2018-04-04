Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. Комитет
Госдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами
провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа
Минсельхоза о вылове байкальской нерпы.
Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. Комитет
Госдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами
провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа
Минсельхоза о вылове байкальской нерпы.
О решении комитета написал на своей странице в Instagram его
руководитель Владимир Бурматов. "В адрес комитета идут
десятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающий
исключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире",
– сообщил он.
Депутат напомнил, что аналогичным образом парламентарии
действовали при защитите краснокнижных животных.
"Тогда приказ не прошел
антикоррупционную экспертизу, был возвращен обратно в Минприроды, а
Генпрокуратура включилась в процесс и взяла проблему на контроль", – отметил
глава думского комитета по экологии.
Напомним, что в новой версии документа Минсельхоза под
защиту попадают только кормящие самки нерпы и детеныши на стадии белька. В свою
очередь Росрыболовство предложило разрешить вылов байкальской нерпы для того,
чтобы регулировать численность этого вида пресноводного тюленя, который долгое
время находится под охраной. В ведомстве уверены, что рост численности животных
возрос, а потому их вылов позволит создать дополнительные рабочие места для рыбаков.
Поправки в правила рыболовства на Байкале носят
ограничительный характер, но сама по себе попытка легализации убийства
шокировала экологов, общественность и депутатов.