Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. Комитет Госдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа Минсельхоза о вылове байкальской нерпы.

Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. КомитетГосдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбамипровести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказаМинсельхоза о вылове байкальской нерпы.О решении комитета написал на своей странице в Instagram егоруководитель Владимир Бурматов. "В адрес комитета идутдесятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающийисключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире",– сообщил он.Депутат напомнил, что аналогичным образом парламентариидействовали при защитите краснокнижных животных."Тогда приказ не прошелантикоррупционную экспертизу, был возвращен обратно в Минприроды, аГенпрокуратура включилась в процесс и взяла проблему на контроль", – отметилглава думского комитета по экологии.Напомним, что в новой версии документа Минсельхоза подзащиту попадают только кормящие самки нерпы и детеныши на стадии белька. В своюочередь Росрыболовство предложило разрешить вылов байкальской нерпы для того,чтобы регулировать численность этого вида пресноводного тюленя, который долгоевремя находится под охраной. В ведомстве уверены, что рост численности животныхвозрос, а потому их вылов позволит создать дополнительные рабочие места для рыбаков.Поправки в правила рыболовства на Байкале носятограничительный характер, но сама по себе попытка легализации убийствашокировала экологов, общественность и депутатов.