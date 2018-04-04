Стало известно о новой жертве и пострадавших крупного пожара в ТЦ Персей для детей в Москве. В здании обнаружен погибший сотрудник торгового центра.

Стало известно о новой жертве ипострадавших крупного пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве. В здании обнаруженпогибший сотрудник торгового центра.Мужчина,работавший грузчиком в ТЦ, заблудился, так и не сумев найти выход. Судя повсему, его смерть была страшной: человек метался, ища в дыму правильный путь и,скорее всего, в последние минуты жизни осознавал, что с ним произошло."Сослов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся взадымленную зону, – цитирует главу столичного главка МЧС России Илью Денисова Life.ru. Самое ужасное, что всю прошлую неделюв этом торговом центре были учебные тревоги и эвакуация. А когда 4 апреля сновасработала сигнализация, никто не поверил, что случилось ЧП и особо не торопилсяпринимать меры, передает Telegram-канал 112.Известнои то, что количество пострадавших при тушении горящего ТЦ на Малой Семеновскойулице пожарных увеличилось до шести человек, сообщает Состояние пятерых спасателей оценивается как среднейтяжести, а еще один пострадавший пожарный находится в тяжелом. Всегоиз здания было эвакуировано 600 человек.Напомним,пожар произошел в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице днем4 апреля. Предварительная причина –короткое замыкание.