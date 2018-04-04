Стало известно о новой жертве и
пострадавших крупного пожара в ТЦ Персей для детей в Москве. В здании обнаружен
погибший сотрудник торгового центра.
Стало известно о новой жертве и
пострадавших крупного пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве. В здании обнаружен
погибший сотрудник торгового центра.
Мужчина,
работавший грузчиком в ТЦ, заблудился, так и не сумев найти выход. Судя по
всему, его смерть была страшной: человек метался, ища в дыму правильный путь и,
скорее всего, в последние минуты жизни осознавал, что с ним произошло.
"Со
слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в
задымленную зону, – цитирует главу столичного главка МЧС России Илью Денисова Life.ru. Самое ужасное, что всю прошлую неделю
в этом торговом центре были учебные тревоги и эвакуация. А когда 4 апреля снова
сработала сигнализация, никто не поверил, что случилось ЧП и особо не торопился
принимать меры, передает Telegram-канал 112.
Известно
и то, что количество пострадавших при тушении горящего ТЦ на Малой Семеновской
улице пожарных увеличилось до шести человек, сообщает Состояние пятерых спасателей оценивается как средней
тяжести, а еще один пострадавший пожарный находится в тяжелом. Всего
из здания было эвакуировано 600 человек.
Напомним,
пожар произошел в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице днем
4 апреля. Предварительная причина –короткое замыкание.